Negati i farmaci a un uomo trans | è inaccettabile che esistano ‘obiettori di coscienza’ del genere

(Di lunedì 12 dicembre 2022) di Margherita Cavallaro So che la domanda bruciante nelle menti degli italiani nelle ultime settimane è stata: “perché Margherita non ha parlato del coming out del presidente?”. Non ne ho parlato subito perché ci ho messo un po’ ad essere la versione migliore di me. Ora, però, ho accettato che ogni percorso è ugualmente valido e tutti devono essere riconosciuti nella loro identità. Voglio quindi dare ufficialmente il benvenuto nella comunità Lgbt+ a Giorgia, che da poco ha fatto coming out come. Pensavamo (al di là di ogni giudizio di valore) di avere la prima donna al governo e, invece, abbiamo ancora un presidente. Certo, Giorgia non ha usato queste esatte parole, ma seguite il mio ragionamento. Tradizionalmente, le cariche istituzionali si identificano con sostantivi maschili semplicemente perché non era contemplato ...