Lazio | Immobile | ' La doppietta allo Stadium emozionante | ma i derby'

...Ciroè stato inserito nella lista della Goal50 , che eleggerà il migliore calciatore dell'ultimo anno solare, grazie ai voti dei tifosi di oltre 150 nazioni diverse. L'attaccante della,...L', specifica il bando dell'ateneo romano, deve trovarsi nella regioneo eventualmente nella regione in cui ha sede il corso di studio frequentato; appartenenti a un nucleo familiare ...Inserito tra i finalisti di GOAL50, classifica dei giocatori più forti della stagione, Ciro Immobile si è raccontato ai microfoni di Goal Italia, raccontando le partite per ...L'attaccante biancoceleste, autore di 23 gol nell'anno solare: "Indimenticabile l'esordio in Nazionale. Tra gli avversari più forti scelgo Chiellini" ...