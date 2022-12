La ' ndrangheta condizionava le elezioni alle porte di Milano

Leggi su agi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) AGI - Il clan Manno-Maiolo di 'di Pioltello () avrebbe fatto "palese campagna elettorale"amministrative dell'ottobre 2021 in favore dell'allora del candidato sindaco Claudio Fina e dell'aspirante assessore all'urbanistica Menni Marcello, entrambi supportati da una coalizione di centrodestra. È quanto emerge dagli atti dell'inchiesta della Polizia di Stato, coordinata dal pm della Dda Paolo Storari, in cui si contesta anche l'ipotesi di reato di coercizione elettorale. In particolare, il presunto boss Cosimo Maiolo - secondo la prima sezione della Squadra mobile - avrebbe organizzato "un banchetto elettorale" nella peschiera gestita dal figlio per i due politici. E inoltre avrebbe invitato la "comunità straniera", nello specifico "albanesi e pakistani" a votare per Fina e Menni, ...