In ricordo di Giulio Colella

'Fabrizio De Andrè eRapetti, in arte Mogol, - sottolinea Sergio Dragone - stanno alla ... ma non mi meraviglio più di tanto perché anch'ioche in RAI a Cosenza, dove ho vissuto i miei ...Genitori, parenti e amici si stringeranno attorno al feretro diper ricordare il ragazzino ... nella stanzetta della sua abitazione di Sarzana, dove la famiglia vive, ma resterà ildi un ...La sorella Bianca: “Le nostre anime si incontreranno di nuovo” Il nonno Gabriele: “Non sei stato ai patti, dovevi vivere ancora” ...CASTELNUOVO MAGRA – Un dolore tangibile e transgenerazionale ha scandito ieri, sabato, il saluto a Giulio Orsini, il bambino di dodici anni che giovedì mattina non si è più svegliato. La sua tragica s ...