Il retroscena assurdo su Perisic | c’entra anche la Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La, la scorsa estate, sembrava poter chiudere la trattativa per; cerchiamo di capire se l’esterno può essere un rimpianto. LaPresseNella scorsa sessione di mercato, i bianconeri si sono rinforzati con una serie di innesti di assoluta qualità; i frutti del lavoro fatto dalla società, però, non si sono ancora visti completamente considerando un primo posto molto distante e una Champions conclusa ai gironi dopo cinque sconfitte e solamente una vittoria. Uno che avrebbe potuto cambiare le cose,, sembrava ad un passo dalla. Cerchiamo di capire se il croato possa essere un rimpianto dei bianconeri. La Croazia è una grande protagonista di questo mondiale in Qatar; la nazionale di Dalic, al termine di una prestazione di altissimo spessore, hanno eliminato il Brasile ai calci di rigore. Uno dei ...