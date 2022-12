Gf Vip 7 | distrazione fatale per Oriana Marzoli che si ustiona una gamba Video

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Brutta disavventura pernella Casa del Grande Fratello Vip. L’esperta di reality show venezuelana si è seduta su uno sgabello dove c’era appoggiata una piastra per capelli bollente. Nonostante Nikita Pelizon l’avesse avvisata prima di compiere il fattaccio, la bionda Vippona evidentemente pensava ad altro e distrattamente ha compiuto il malsano gesto. Tempestivo è stato l’intervento della modella triestina, che ha subito bagnato la ferita della coinquilina. Successivamentesi è recata nel Confessionale dove è rimasta circa 20 minuti. I telespettatori hanno notato una benda sulla coscia che copriva l’ustione. Sembrerebbe che in Confessionale le abbiano dato anche una crema contro le ustioni. Ilha fatto subito il giro del web, in molti si sono lamentati che la regia ...

Isa e Chia

Anche in Egitto, infatti, Jones ha salutato il pubblico e gli ospitial termine della sfilata ... UnaDai, su, siamo seri: non nel mondo del fashion. Che altro, dunque Semplicemente, ...Il giornalista, ospite dei Lunatici su Rai Radio2, parla senza filtri della sua vita ... Gf Vip 7, distrazione fatale per Oriana Marzoli che si ustiona Sarah sembra aprire le porte a una confessione a cuore aperto ad Antonella, sia su Micol che Tavassi. Con i due VIP non riesce a legare, se da una parte con il concorrente non c’è modo di ricucire i r ...Stasera è andata in onda la ventesima puntata del Gf Vip 7. Alla conduzione, ancora una volta il direttore di Chi, Alfonso Signorini. A ...