Francia | Le Graet | “Spero che Deschamps rimanga anche dopo i Mondiali”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Serimarràdi sì, ma è lui a dover decidere. Però è normale che gli ci vorrà un po’ di tempo per riflettere, come per tutte le cose importanti. È un buon allenatore con uno staff di livello; trovare un commissario tecnico con questa qualità non è facile”. Queste le parole di Noel Le, presidente della Federcalcio francese, pronunciate a L’Équipe in merito alla permanenza disulla panchina della. SportFace.

Commenta per primo Il presidente della Federcalcio francese Noel Le, ha parlato del futuro di Didier Deschamps all' Equipe : 'Abbiamo la fortuna di avere un buon allenatore, un buono staff tecnico, i giocatori non hanno bisogno di essere rassicurati. Trovare un ...Il presidente della Federcalcio francese, Noël Le Graët , a pochi giorni dalla sfida contro l'Inghilterra valevole per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 , ha parlato in un intervista a 'Le ...Didier Deschamps resterà alla guida della nazionale francese dopo il Mondiale E' la domanda che si pongono i colleghi transalpini mentre il nome di Zinedine Zidane si fa sempre ...Le relazioni tra Mosca e Parigi hanno conosciuto alti e bassi, a partire dal loro avvio nel 1702. La sponda russa è servita nel tempo ai francesi anche come tenaglia per sorvegliare le mosse del pesan ...