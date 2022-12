Esplosioni | spari e proteste | i serbi del Kosovo tornano sulle barricate

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma 12 nov – Continua a salire la tensione in, raggiungendo nelle ultime ore altissimi livelli di allarme nel nord del Paese. Dopo le ore 21 di ieri sera(domenica), diversee raffiche di Kalashnikov hanno riportato la mente della popolazione agli anni della guerra trae albanesi. I media locali informano che lesarebbero avvenute nei pressi della località di Rudare e, per sicurezza e per protesta, oggi le scuole serbe delle regioni settentrionali dello Stato sono rimaste chiuse. Questa infuocata escalation di violenza arriva proprio a pochi giorni dall’accordotarghe e i documentisiglato a Bruxelles. Ora, però, ancora una volta gli occhi e le armi delle due etnie kosovare sono puntatiimminenti e già agguerrite ...