Corriere dello Sport

Youssef En -si è imposto come l'del Marocco , con il suo gol che ha regalato alla selezione africana la storica qualificazione alla semifinale del Mondiale in Qatar. L'attaccante marocchino del ...È già successo con En -, l'attaccante incompreso in Spagna main patria . A Russia 2018 ha regalato un pareggio contro la Spagna saltando in testa a Sergio Ramos, a quattro anni di ... En-Nesyri, l’eroe del Marocco che ha stracciato Ronaldo nel salto in alto… L'attaccante è arrivato a 2,78 metri di altezza per il suo gol di testa che ha regalato la storia qualificazione in semifinale: CR7 eliminato e privato del suo record ...Il Marocco, secondo el Mundo, ha successo per tre motivi e fra questi c'è anche la scelta del re di creare un'Accademia di calcio nel paese.