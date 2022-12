El Paìs | «Il rigore perfetto è il “cucchiaio” | i portieri si buttano sempre perché hanno paura di passare per fessi»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sì, il povero attaccante che se sbaglia ilal Mondiale lo attaccano al muro. Ok. Ma del portiere? Vogliamo parlare del portiere? Che poi quelli in Qatar sono i Mondiali dei-eroi, complici i tanti rigori parati. Se gli attaccanti, scrive Daniel Verdù su El, che devono dire i? Ne sottovalutiamo le ansie. La più grande di tutte è quella di restare vittima del “”. “Nel pomeriggio del 29 giugno 2000, stavamo ammazzando il tempo in un bar del Raval di Barcellona con alcuni amici. Sul vecchio televisore a tubo, un certo Francesco Totti rideva delle statistiche che paralizzavano i suoi compagni. All’epoca aveva 23 anni, prese la palla che nessuno voleva ai rigori della semifinale degli Europei, si rivolse a un terrorizzato ...