Corrotti FdI | Qualità della vita | disastro Roma con Gualtieri

(Di lunedì 12 dicembre 2022) – “In un anno di amministrazione il sindacoha fatto perdere alla Capitale ben 18 posizioni nella classifica stilata dal Sole 24 Ore sul livellonelle province italiane: male benessere, sicurezza edell’aria. Se questo è il risultato in appena dodici mesi, non oso immaginare cosa può fare il Pd anei prossimi quattro anni”. Così Laura(nella foto), consigliere regionale Fratelli d’Italia

