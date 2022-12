Borsa | Europa termina debole | Francoforte - 0 | 45%

Chiudono la seduta con il segno meno i listini europei, eccetto Milano (+0,11%). Ladi Francoforte lascia sul terreno lo 0,45%, Parigi e Londra lo 0,41% in un clima di prudente attesa delle decisioni delle banche centrali sui tassi in settimana. . 12 dicembre 2022Oltreoceano laUsa si sta muovendo in progresso frazionale, dopo aver archiviato venerdì ... poiché il prossimo anno potrebbero mancare all'appello 30 miliardi di metri cubi di metano in. "...(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Piazza Affari è l'unica Borsa europea positiva seppur di poco con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,11%. A sostenere il listino contribuisce Tim che segna un aumento del 3% ...3' di lettura 12/12/2022 - WEP, organizzazione leader nel settore degli scambi culturali e linguistici nel mondo, offre anche quest'anno agli studenti più brillanti e meritevoli borse di studio su tut ...