Bologna | il punto dell’incontro con Saputo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lungo incontro tra Joey, Marco Di Vaio e Giovanni Sartori per programmare il futuro del. Tutti i dettagli Il Presidente delJoeyè arrivato in Italia per fare ildella situazione con la dirigenza rossoblù.ieri ha prima partecipato al pranzo di Natale, mentre oggi è in programma un lungo summit di mercato. Prima del ritorno in Canada, il Presidente incontrerà infatti il direttore sportivo Marco Di Vaio e il direttore tecnico Giovanni Sartori, per pianificare la prossima sessione di calciomercato. Le richieste di Thiago Motta sono note: un terzino sinistro e un esterno alto. L'articolo proviene da Calcio News 24.