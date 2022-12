Biathlon | l’Italia esce da Hochfilzen rassicurata e consolidata Gli azzurri sono e saranno protagonisti

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La Coppa del Mondo diha abbandonato la Finlandia per trasferirsi in Tirolo, dove negli ultimi giorniandate in scena le gare di. Un solo podio per, a differenza dei tre di Kontiolahti, ma cicomunque motivi di soddisfazione. In generale, in chiave azzurra si è assistito a un consolidamento dei valori emersi al Nord. DONNE – VITTOZZI SUPERA LA CONTROPROVA Complessivamente Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer siconfermate al vertice del circuito. La sappadina ha perso il pettorale giallo conquistato in Carelia, ma la stagione è ancora lunga e i conti si faranno alla fine. La ventisettenne di scuola friulana ha ribadito viepiù di essere una delle candidate alla Sfera di cristallo, mostrando peraltro i muscoli nel poligono a terra della sprint. Ha ...