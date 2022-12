Addio ad Angela Baldrati | è morta la staffetta partigiana che beffò i nazisti

Leggi su open.online

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Exe figura storica della Resistenza in Romagna.ieri, domenica 11 dicembre, a Santerno in provincia di Ravenna all’età di 105 anni. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il Corriere di Romagna. Moglie di Nello Ghinibaldi, il partigiano Tom, tenente della brigata Garibaldi «Mario Gordini»,era sopravvissuta alla guerra, riuscendo a non farsi catturare daie dai fascisti mentre si adoperava come, rifornendo la Gordini di armi, viveri e munizioni. «I miei genitori – ha ricordato al quotidiano di Romagna, Tiziana, l’unica figlia nata a guerra conclusa – ci raccontavano sempre che durante la guerra mio padre era sempre ricercato dai tedeschi ed era costretto a stare fuori. ...