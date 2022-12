Triplice omicidio a Roma | fermato un 57enne | ‘Vi ammazzo tutti’ | la pistola noleggiata al poligono

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ha noleggiato lacon cui oggi ha fatto una strage aldi Tor di Quinto e non l’ha mai riconsegnata. E questa mattina si è recato alla riunione condominiale del Consorzio armato. L’uomo che intorno alle 9:30 di oggi, 11 dicembre, ha fatto fuoco all’interno del bar “Al Posto Giusto”. Il chiosco era chiuso al pubblico ed era stato utilizzato dai condomini proprio per la riunione. Ma tensioni e vecchi rancori hanno fatto scatenare la rabbia di Claudio C., uno dei consorziati. La sparatoria aL’uomo ha estratto l’arma, tra lo stupore e le urla di terrore dei presenti. E ha iniziato a fare fuoco, uccidendo sul colpo tre donne. Una – anziana – è rimasta riversa sulla sedia, ancora con la mascherina sulla bocca, colpita al torace. Altre due non hanno avuto scampo. Diversi i feriti, tra cui una donna di 80 in modo ...

Triplice omicidio a Roma: tre persone, tre donne, sono state uccise in una domenica come tante, che si è trasformata in tragedia. "Correte, chiamate le forze dell'ordine, abbiamo sentito degli spari" ...