Sparatoria Roma | chi sono le vittime | Sabina Sperandio | Elisabetta Silenzi | Nicoletta Golisano le tre donne uccise da Claudio Campiti

Diverse persone sono intervenute nonappena sentiti gli spari e le grida per fermare Claudio Campiti , il 57enne entrato questa mattina, 11 dicembre, in un bar di zona Colle Salario aper irrompere nella riunione di condominio in corso sparando all'impazzata . L'intervento di quelle prime persone ha con ogni probabilità scongiurato un bilancio ancora più grave dell'atto ...Claudio Campiti, chi è l'uomo delladi. I post contro il condominio: 'Mi tengono al buio, si spara meglio' Campiti e il figlio morto a 14 anni Il ragazzo, Romano, all'epoca 14enne, è ...A Rocca Sinibalda, comune di poche centinaia di abitanti in provincia di Rieti, i cronisti del Corriere hanno rintracciato il rudere dove viveva Sparatoria a Roma, chi sono le vittime di Claudio Campiti: i nomi delle donne uccise a Roma. Le vittime sono Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Nicoletta Golisano: sono questi i nomi delle tre donne uccise questa mattina nella sparatoria a Fidene da Claudio Campiti. Una donna ...