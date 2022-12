Roma | lite condominiale e poi gli spari | tre morti

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – Tre persone sono morte in seguito a una sparatoria avvenuta in via Monte Giberto, in zona Fidene a. Le vittime sarebbero tre donne e una quarta persona sarebbe rimasta ferita. La sparatoria sarebbe avvenuta nel corso di una riunione di condominio, forse in seguito a una. Sul posto sono presenti i carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

