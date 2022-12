Qatar 2022 | un italiano in semifinale | Orsato arbitrerà Argentina-Croazia

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sarà l’arbitroDanielea fischiare ladei Mondiali ditra, in programma martedì alle 20 al Lusail Stadium., 47 anni, ha diretto la finale di Champions League 2020 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco ed è arbitro internazionale dal 2010. L’sarà assistito dai connazionali Alessandro Giallatini e Ciro Carbone. Sarà la seconda partita per l’che l’azzurro guiderà, dopo la sfida tra l’Albiceleste e il Messico. Con l’arrivo delle fasi finali, i Mondiali intanto sono aumentate le tensioni legate agli arbitri. L’ha attaccato duramente l’arbitro spagnolo Mateu Lahoz, nonostante fosse passata in ...

Una grande rivincita per l'estremo difensore della Dinamo Zagabria che durante la marcia d'avvicinamento con la sua nazionale a, ha attraversato anche grandi momenti di difficoltà. Alla ...Un altro giornalista, dopo Grant Wahl , è morto durante i Mondiali in. Il fotoreporter Khalid Al - Misslam , di Al - Kass Tv , era impegnato sabato nella copertura del torneo quando è venuto improvvisamente a mancare. Ancora ignote le cause del decesso, secondo ...Gondole e ponti in un centro commerciale in Qatar dove è stata ricostruita la città più caratteristica del mondo ...Il fischietto Daniele Orsato arbitrerà la semifinale della Coppa del Mondo di Qatar 2022, diventando così il quinto fischietto del nostro paese ad averlo mai fatto. Prima di lui Luigi Agnolin (Francia ...