Piazza Fontana | il messaggio di Pagliarulo Anpi | “Fu terrorismo fascista Senza memoria del passato non si capisce il presente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il 12 dicembre ricorre l’anniversario della strage di, dove nel 1969 rimasero ferite 88 persone e 17 persero la vita. Il presidente dell’Gianfrancoè intervenuto con un video-affidato a ilfattoquotidiano.it: “Non fu l’unica bomba, non fu l’unica strage, ce ne furono di precedenti e specialmente di successive. Adella Loggia a Brescia, il 28 maggio del 1974, 8 morti. Sul treno Italicus il 4 agosto dello stesso anno, 12 morti. E poi, il 2 agosto 1980, la strage alla stazione di Bologna, 85 morti. Tante altre, la stessa mano”. Poi, continua: “Quella bomba diera rivolta contro le classi lavoratrici, che erano impegnate in una dura lotta per migliorare le condizioni ...