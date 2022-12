Nuoto | Thomas Ceccon rinuncia alle gare del dorso ai Mondiali 2022 in vasca corta

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 13 al 18 dicembre idiinmetteranno la parola fine a una stagione lunghissima nella quale gli atleti hanno dovuto affrontare tantissimi impegni, tra cuia Budapest (Ungheria) ed Europei a Roma in successione. La competizione al Melbourne Sports and Aquatic Centre, in Australia, sarà quindi da valutare sulla base anche della condizione dei nuotatori. Valutazioni sulla forma e anche sulle scelte dei nuotatori. In casa Italia, dando uno sguardoiscrizioni nelledel programma, ci sono da rimarcare alcune cose: Alberto Razzetti non affronterà i 100 misti, intenzionato a difendere il titolo iridato dei 200 farfalla dell’anno passato ad Abu Dhabi oltre che per i ...