Napoli | Kvaratskhelia a caccia del gol perduto

: Vieira(4 - 2 - 3 - 1) : Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka; Politano, Raspadori,; Simeone. All. : Spalletti.- Un mese e mezzo. Per la precisione: 43 giorni (oggi) senza una delle sue dormite ... Uno dei grandi amori del signor. E d'accordo, quella di oggi sarà anche un'amichevole, ma è ...L'ex attaccante del Napoli Roberto Sosa ha parlato ai microfoni di 'Pronto, chi Pampa' su Vikonos Radio: "Recuperare Kvaratskhelia è importante, la cosa buona è che lui si alleni al 100%, queste amic ...Il Mondiale dell’Argentina è ancora in corso e alcuni giocatori si stanno mettendo in mostra, suscitando l’interesse di alcuni club Uno fra questi è Alexis Mac Allister le cui prestazioni non sono pas ...