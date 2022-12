Milan | enigma Adli | il ritiro per convincere Pioli

Leggi su 11contro11

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tra gli oggetti misteriosi deldi Stefanoc’è, senza dubbio, Yacine. Il giovane centrocampista francese, arrivato in estate alla corte dei rossoneri, è stato impiegato con il contagocce fino ad ora: 114? spalmati in 4 presenze, di cui solo una da titolare. Senza dimenticare l’esclusione dalla lista Champions per la fase a gironi. Insomma, un adattamento tutt’altro che semplice per l’ex Bordeaux. Eppure, in tempi non sospetti, lo stesso tecnico emiliano ha rimarcato le sue qualità tecniche; un controsenso, se si considera lo scarso minutaggio riservato al francese. Ed ecco che, in vista della ripresa del campionato, nella testa di Stefanoci sarebbe un: dare fiducia ado mandarlo via in prestito, per ritrovare la continuità mai avuta con il ...