Marocco | dopo Spagna e Portogallo | non poteva che esserci la Francia

Leggi su serieanews

(Di domenica 11 dicembre 2022) Illabatte anche il. In semifinale se la vedrà con la, impossibile non buttare la mente alla storia. Il clamoroso successo di ieri sera contro ilregala alla prima semifinale mondiale della sua storia. Un record non solo per la nazionale maghrebina, ma anche per tutto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.