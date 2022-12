Marco Bellocchio vince il premio Efa per l' ”Innovative storytelling” con Esterno Notte e annuncia | “Voglio fare una serie su Tortora”

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il successo diarriva anche agli European film awards. Con la sua primatv,, che racconta la storia del rapimento di Aldo Moro, il regista 83enne si è aggiudicato l’Award per l'”“. Nel buio invernale di Reykjavík, a trionalla 35esima edizione degli Efa 2022 è stato Triangle of sadness, una pellicola satirica sulla ricchezza e la povertà, di Ruben Ostlund (già Palma d’oro a Cannes): la pellicola non solo si è aggiudicata il titolo di miglior film, ma anche quello di miglior regia, miglior sceneggiatura.anche all’attore protagonista, Zlatko Buric.non è l’unico italiano a portarsi a casa un successo. Anche la triestina Laura Samani si è ...

