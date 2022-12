Lockerbie | arrestato negli Stati Uniti il libico che fabbricò la bomba dell’attentato

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il cittadinoaccusato di aver fabbricato lache distrusse il volo Pan Am 103 nei cieli diin Scozia 34 anni fa è stato fermato dalle autorità americane. Gli Usa ricercavano Abu Agila Masud da due anni, sostenendo che avesse avuto un ruolo chiave nell’attentato del 21 dicembre 1988. Lo riporta la Bbc. L’esplosione a bordo del volo Boeing 747 da Londra a New York provocò la morte di 270 persone. Per l’attentato era stato condannato all’ergastolo un altro cittadino, Abdul Basset al Megrahi, da un tribunale scozzese istituito all’Aja, ma rilasciato nel 2009 perché malato di cancro e rimandato in Libia, dove è morto nel 2012.

