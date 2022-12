(Di domenica 11 dicembre 2022) Nuovi aggiornamenti sul possibiledi Sergejcon la. Tutti i dettagli della trattativa Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, ilper ildi Sergejcon lasarebbe ormai stato. Il centrocampista serbo, dopo un incontro con l’agente Kezman, è convinto che la migliore soluzione sia quella di partire in estate. Un’opzione che non farebbe felice Claudio Lotito, visto che senza l’accordo per ilil prezzo si abbasserebbe sotto i 60 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

... si potrebbe obiettare, i Cinque Stelle hanno governato sino a ora con il Pd nella regione, ...analogo si potrebbe fare con Sinistra Italiana che si è continuamente prestata a coprire a ...... con molte probabilità, Nicola Procaccini, uomo della Meloni, per il. Nel frattempo, la ... il presidente Vladimir Putin ha lasciato intendere in unpubblico che l'invasione dell'Ucraina ... Lazio, discorso rinnovo rimandato a giugno per Milinkovic-Savic L'attaccante spagnolo-domenicano è in scadenza con il Real Madrid e potrebbe fare al caso dei biancoceleste che però ...Calciomercato Lazio: tre club spagnoli si sarebbero fatti avanti per Luis Alberto ma la formula non convincerebbe il club In casa Lazio continua a tenere banco il discorso legato a Luis Alberto. A For ...