Iva Zanicchi | la rivelazione su Samuel Peron | Chi è a casa lo ha notato

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ivaè stata la mattatrice di questa ultima edizione di Ballando con le stelle. In coppia sulla pista da ballo conha fatto divertire il pubblico di Rai uno. Del resto si vede che tra la coppia è nato un legame molto forte, un legame affettuoso che nessuno dei due ha mai nascosto. E in una intervista al settimanale Visto, l'Aquila di Ligonchio lo ha confermato, rivelando anche altri dettagli sul loro rapporto, ammettendo che la loro unione è riuscita a passare anche attraverso il piccolo schermo: "è davvero un ragazzo perbene. Penso che anche chi è asi sia reso conto che il nostro rapporto è di grandissimo affetto e complicità. La sua compagna Tania è meravigliosa e io mi sento parte della sua famiglia". Ma la verità è che laè ...

Andando con ordine una telespettatrice ha scritto alla sua rubrica in piena polemica con la giornalista a suo dire troppo moralista e giudicante e severa nei confronti dile cui ...nel corso di una recente intervista rilasciata a Visto ha parlato del suo rapporto con il ballerino Samuel Peron a proposito del quale ha espresso delle bellissime parole Una delle ...Sul suo profilo Facebook personale, il cantante milanese ha pubblicato la foto copertina del suo vecchio album e la scritta “Chi non lavora non si abbandona”.Iva Zanicchi nel corso di una recente intervista rilasciata a Visto ha parlato del suo rapporto con il ballerino Samuel Peron a proposito del quale ha espresso delle bellissime parole Una delle protag ...