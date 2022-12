Iran | orrore senza fine Amnesty | «44 minorenni uccisi dalla polizia» | rischio condanna a morte per 39 arrestati

(Di domenica 11 dicembre 2022) Inla repressione su chi ha osato protestare contro il regime non ha risparmiato nessuno, nemmeno i giovanissimi.International parla di di almeno 44dalle forze di sicurezzaiane: 34 di loro, si legge nel rapporto, sarebbero statida proiettili mirati al cuore, al capo e ad altri organi vitali. Altri quattro sono stati«da pallini di metallo esplosi da breve distanza; cinque, tra cui una ragazza, sono morti a seguito di pestaggi; in, una minorenne è morta dopo essere stata colpita al capo da un candelotto lacrimogeno». L’età di 39 delle vittime di sesso maschile andava dai due ai 17 anni; una bambina aveva sei anni, le altre quattro tra i 16 e i 17 anni. I...

La Stampa

L'osservatorio per i diritti umaniHuman Rights Monitor , parla addirittura di 39 persone , di cui fornisce i nominativi. La storia di qualcuno di loro è raccontata sui social, sotto l'hashtag #...Tra loro anche un piccolo di due ... Iran, Amnesty International documenta l'orrore: uccisi 44 bambini. "Le famiglie minacciate, costretti a seppe… L'Iran sprofonda nell'orrore della più feroce delle repressioni. Potrebbe avvenire già oggi o nei prossimi giorni l'esecuzione di Mahan Sedarat Madani, 23enne tra i condannati a morte per le proteste ...«Ucciderò chiunque abbia ucciso mio fratello», «Morte a Khamenei», «Lo promettiamo a Mohsen, ci riprenderemo l'Iran». Ieri l'Iran è sceso di nuovo nelle strade per la morte di Mohsen Shekari, il manif ...