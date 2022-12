Il Times sulla morte di Grant Whal | “perché non c’era un defibrillatore?”

(Di domenica 11 dicembre 2022) Josh Glancy, giornalistica britannico di ‘The‘, ha raccontato gli attimi del terribile malore di, il giornalista statunitense che ha perso la vita nel finale della sfida tra Olanda e Argentina Glancy ricorda gli attimi in cui si sono accorti del malore del collega e in cui tutti hanno urlatoaccorresse un medico «I medici sono arrivati in fretta. Mi sono sentito momentaneamente rassicurato. Forse è stato un attacco. Forse aveva bisogno di un epipen. Ma hanno iniziato rapidamente una rianimazione cardiopolmonare e l’intera scatola della stampa è stata presa dall’ansia. Una rianimazione cardiopolmonare è un segno terribile. Il suo cuore deve essersi fermato. Glancy ha sottolineato anche il contrasto tra le urla che arrivavano dal campo e dagli spalti e l’angoscia che cresceva in sala stampa col ...

Il Sole 24 ORE

Partecipa quotidianamente ad incontri mondialigeopolitica. È stata fino al 2021 la portavoce del presidente ucraino Volodymir Zelensky . La ... Voglio aggiungere che nel 2019 il New York...È il New York( Ny t ), con " War and sanctions threaten to thrust Russia's economy ... né avuto un impatto significativostabilità macroeconomica ", che appaiono giustificate dai ... New York Times, dopo 40 anni oggi il primo sciopero dei giornalisti Wahl era tornato sulle sue condizioni di salute giovedì ... L'agente di Wahl, Tim Scanlan, ha confermato al New York Times che il giornalista aveva avuto problemi a dormire per le sue condizioni non ...Scelti dai critici Manohla Dargis e A.O. Scott: molti registi non americani, ma quello che è piaciuto di più a entrambi è “Nope” ...