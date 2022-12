Il Napoli vince ancora | battuto il Crystal Palace | Osimhen e Raspadori show – ll video dei gol

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ilanche la seconda amichevole in Turchia:ilper 3-1: gol di Zaha e doppietta die gol di. Ilmette in mostra Giacomo, che si confermadi più gioiello azzurro. Dopo la doppietta all’Antalyaspor l’attaccante segna due reti anche al. Gli azzurri così vincono anche la seconda amichevole della Winter football Series by Regnum. Spalletti ritorna al 4-3-3 in partenza con, Politano e Kvaratskhelia in attacco ma deve fare a meno dei cinque giocatori reduci dal Mondiale, ma schiera il modulo più utilizzato nella prima parte di stagione con Juan Jesus in difesa, recuperato dopo ...

TUTTO mercato WEB

" Ass.:I. BPB: Lo Piccolo A. 42, Petroncari A. 19, Genovese A. 10, Andreini (cap.) L. 8, Garibbo T. 6, Boretti J. 4, Pirosu M. 4, Ognibene F. 2 " All.: Archimede E. " Ass.: Scilletta A. ...A un certo punto in campo lo urlano un po' tutti, ma il Cosenza non si fida, perché ilsolo 1 - 0 e il risultato resta in bilico. Quindi va in scena la vergogna: si aprono i cancelli di ... Il Napoli vince in rimonta sul Crystal Palace: Raspadori ancora mattatore, in gol pure Osimhen premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live 82' - Altro cambio per Spalletti che concede minuti in campo a Spavone che rimpiazza Ndombele. 81' - GOOOOOOL DEL ...Partita sontuosa per l'attaccante rossoblù, doppietta messa a segno e casertani ko: i ragazzi di Carannante restano al vertice della classifica ...