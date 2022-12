Hockey ghiaccio | Mondiali Under 20 Prima Divisione | l’Italia esordisce nel torneo con una sconfitta contro l’Ucraina

(Di domenica 11 dicembre 2022) Arriva una nettapernel match d’esordio del Mondiale20 diin corso di svolgimento a Bytom, in Polonia. Il primo impegno della manifestazione iridata metteva di fronte gli Azzurrini ale il punteggio non ha premiato la compagine allenata da coach Giorgio De Bettin che, quindi, deve iniziare subito in salita la rincorsa alla difesa della categoria. Italia U20-Ucraina U20 0-4: dopo un primo periodo concluso solo 0-0, il secondo prende completamente la direzione delche va a segnocon Panasenko al 30:23, quindi con Sidorenko al 30:55, quindi arriva anche il 3-0 di Trakht al 33:40. Nel terzo tempo gli ucraini arrotondano con Kovalchuk per il 4-0 al 46:31. Negli altri incontri del ...

Suldella capolista Olten i Ticino Rockets sono stati battuti con il punteggio di 6 - 2. Per i rivieraschi sono andati in rete a met del periodo centrale Marha e Bennett, permettendo agli uomini ...UNDER 9 Grande festa dell'giovanile ad Aosta dove gli Under 9 del Real Torino, Pinerolo, Torrepellice e HC Gladiators si sono incontrati per un bellissimo raggruppamento. I piccoli di casa hanno sconfitto 6 - 1 e 7 - 3 ... Hockey ghiaccio, ICE League 2022-2023: giornata no per le squadre italiane. Bolzano e Valpusteria vanno KO Si prospettava una sfida piuttosto ostica e così è stata per i Ticino Rockets. Sul ghiaccio della Kleinholz, i rivieraschi hanno subito ancora una volta la legge della capolista Olten, la quale si è i ...Marcatori:p.t. 4’55” e 12’41” Raimondi (Va); s.t. 3’56”, 8’36” e 9’49” Franchini (Va), 16’51” Piccinelli (Va); t.t. 6’07” Harwell (Co), 16’30” Dinicola (Co). COMO: Codebò, De Biasio, Fusini, Ghiglione ...