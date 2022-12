Henderson Inghilterra | «É difficile trovare le parole giuste»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ledi Jordan, centrocampista del Liverpool e dell’, al termine della partita contro la Francia A fine partita, Jordanha espresso tutto il suo dispiacere per l’eliminazione dell’a ITV:– «Adesso, subito dopo la partita, èle. Non dovevamo andare in svantaggio ma abbiamo mostrato carattere e mentalità per andare all’attacco eil pareggio. Non posso dire altro davvero, ce l’abbiamo messa tutta e purtroppo non è stata la nostra serata». L'articolo proviene da Calcio News 24.