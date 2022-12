FOTO Gaia Sabbatini campionessa d’Europa con la staffetta | la gallery del trionfo e…una prelibatezza come premio!

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022)si è laureatadi cross con lamista. L’azzurra è stata assoluta protagonista nella 4×1,5 km, prova valida per gli Europei di corsa campestre andati in scena oggi al Parco La Mandria di Venaria Reale (in provincia di Torino). L’abruzzese ha confezionato una prestazione eccezionale, perché negli ultimi 200 metri è riuscita a recuperare un vantaggio consistente sulla spagnola e a operare il sorpasso decisivo per il successo proprio nei pressi dello striscione. Si tratta di una splendida affermazione per la nostra portacolori, in coda a una stagione che le aveva riservato qualche inciampo.ha trionfato insieme a Pietro Arese, Federica Del Buono e Yassin Bouih: il quartetto ha regalato all’Italia il primo dei due ...