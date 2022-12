Firenze | rissa in piazza Adua a colpi di cinture Arrestato un evaso dai domiciliari Un altro denunciato

(Di domenica 11 dicembre 2022) Si sono affrontati in unadi, intorno a mezzanotte di oggi 11 dicembre 2022, in. Il personale delle Volanti della questura ha scoperto che nel mezzo c'era undagli arresti, misura che avrebbe dovuto scontare a Pistoia L'articolo proviene daPost.

Qui News Firenze

Tra le persone denunciate una era evasa dagli arresti ...Dopo una violenta lite è scattata la chiusura per ventun giorni di un locale a. A disposta è il questore della provincia diMaurizio Auriemma. L'8 dicembre nel locale erano intervenuti gli agenti per una lite tra persone di origini peruviane. Un 30enne è stato colpito e ferito al volto, tanto da essere portato col ... Rissa a tre, si prendono a cinghiate in piazza Si sono affrontati in una rissa a colpi di cinture, intorno a mezzanotte di oggi 11 dicembre 2022, in piazza Adua. Il personale delle Volanti della questura ha scoperto che nel mezzo c'era un evaso da ...Firenze, 11 dicembre 2022 - C'era anche un evaso dagli arresti domiciliari, che avrebbe dovuto scontare a Pistoia, coinvolto nella spaventosa rissa a colpi di cintura avvenuta la mezzanotte scorsa a F ...