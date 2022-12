Caso Portanova

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ildel Genoa, Manolo, è stato recentemente condannato dal Gip a 6 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo...

Sui social i tifosi avevano criticato la scelta del club di inserire nell'elenco dei convocati. Nella sua conferenza stampa Gilardino leva ogni dubbio sulla convocazione di Portanova per Ascoli-Genoa chiudendo ogni discorso. "Ci tengo a precisare una cosa: Manolo Portanova domani è convocato. Dopo la condanna e l'indagine della Figc, il futuro prossimo di Manolo Portanova resta in bilico. Intanto, il tecnico del Genoa Gilardino lo ha escluso dalla gara con l'Ascoli