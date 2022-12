Capodanno in musica | Federica Panicucci lascia? Conduzione e cast previsto

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 11 dicembre 2022) E’ tempo di preparativi per l’ultimo dell’anno e Mediaset ha riconfermato il suoin. Ci saranno alcuni cambiamenti rispetto alle edizioni passate, in particolare cambierà la location e parte della. Anche ilsarà molto importante, in quanto si sta tenendo una lotta serrata con L’Anno che verrà per aggiudicarsi i migliori artisti sulla piazza. Stando ai rumors,sarebbe stata confermata ma questa volta dovrebbe essere accompagnata da una spalla.in: arriva una new entry inIl 31 dicembre 2022 andrà in ondain, il concertone di fine anno realizzato da Mediaset. Uno dei punti più importanti da capire riguarda la ...