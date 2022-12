Atletica | Europei cross Battocletti regina Under 23

(Di domenica 11 dicembre 2022) Per l'azzurra è il quarto titolo continentale consecutivo. TORINO - Nadiaè campionessa europea per la quarta volta consecutiva nel, stavolta davanti al pubblico italiano, pieno di ...

La reginetta azzurra è imprendibile aglidi cross di Piemonte 2022: medaglia d'oro nella categoria Under 23 con un attacco secco, deciso, nell'ultimo dei quattro giri, un'azione che lascia ...Italia d'oro, per la prima volta neglidi cross nella specialità della staffetta mista. Il Parco La Mandria di Venaria Reale a Torino ha fatto da cornice ideale per applaudire l'impresa di Pietro Arese, Federica Del Buono, Yassin ...Yeman a soli due secondi da podio, regna Jakob Ingebrigtsen. Italia sul podio per team con Chiappinelli ottavo e Osama Zoghlami tredicesimo. Doppietta Norvegia, Grovdal fa il bis tra le donne La legge ...Capolavoro di Arese, Del Buono, Bouih e Sabbatini: primo oro per la mista azzurra agli Europei di cross. DIRETTA TV su RaiSport+HD, STREAMING su RaiPlay È la giornata degli Europei di cross Piemonte 2 ...