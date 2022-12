Angelus 11 dicembre | Papa Francesco esprime la sua preoccupazione per il Sud Sudan

Leggi su velvetmag

(Di domenica 11 dicembre 2022) Nell’di domenica 11, dopo aver affrontato il messaggio contenuto nel Vangelo odierno, rivolge il suo pensiero al Sud. A inizio febbraio, infatti, il Pontefice affronterà un nuovo viaggio apostolico proprio in quella terra dove, da inizio agosto, sono scoppiate ancora violenze e scontri armati che hanno colpito anche gli sfollati della precedente guerra. Domenica 11dedica il suo messaggio prima dell’al Vangelo odierno. Affrontando l’importanza del tempo di Avvento, descrive lo “sconcerto” di Giovanni Battista. E in questa occasione, il Santo Padre vuole sottolineare come la preparazione alla nascita di Gesù può essere affrontata anche dal dubbio. Esso, infatti, non ...