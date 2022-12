Ai domiciliari a Riccione | sorpreso a passeggio a Napoli | preso

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Era agli arrestima è statodai carabinieri mentre passeggiava lungo le strade di. E’ stato arrestato dai carabinieri ed ora si trova nel carcere di Poggioreale. Protagonista un 51enne che deve rispondere delle accuse di di evasione e di false dichiarazioni sull’identità. L’uomo è statonel pomeriggio dai carabinieri del nucleo radiomobile diche lo hanno fermato l’uomo in via Germi. Il 51enne ha tentato di eludere il controllo fornendo delle false generalità ma questo non ha impedito ai militari di approfondire gli accertamenti scoprendo la verità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.