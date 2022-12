Tina Turner | una nuova tragedia per la cantante | morto anche il suo secondo figlio

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ronnie, ilgenito di, è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Los Angeles a 62 anni. Le cause del decesso non sono ancora note.quanto riferito dal sito TMZ, sempre informatissimo sulle vicende che riguardano i personaggi famosi, l’allarme sarebbe stato dato dai vicini di casa, che lo hanno ritrovato privo di sensi e hanno così tentato di rianimarlo con un massaggio cardiaco, ma senza risultato. I primi segni di malessere da parte dell’uomo, sulla base della ricostruzione effettuata da fonti vicini alle forze dell’ordine, sarebbero emersi nella giornata di giovedì 8 dicembre 2022. Ildiavrebbe manifestato problemi respiratori chiedendo l’intervento del 911, che si è rivelato però inutile nonostante l’arrivo ...

Il figlio di, Ronnie, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles a soli 62 anni. Lo ha rivelato il sito internazionale Tmz . Ronnie sarebbe stato trovato privo di sensi dai vicini che hanno ...Il grido di dolore di una madre:ha condiviso su Instagram il suo addio all'amato figlio Ronnie, scomparso all'età di 62 anni. Uno scatto simbolico, gli occhi chiusi, la mente annebbiata, soprattutto perché ha già perso ...