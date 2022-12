Semifinali Qatar 2022 | Argentina Croazia | anche il Marocco in qualificato

DOHA () - Allo stadio Al Thumama di Doha il Marocco mette a segno il secondo colpo di scena della ... infatti il Marocco è la prima squadra africana ad accedere alledei Mondiali . ...La preparazione invernale procede a gonfie vele e la sua Nazionale del cuore, ossia la Croazia, ha staccato il pass per ledel Mondiale in. Tant'è che ieri, insieme a papà Ratko, ...Altra impresa per il Marocco ai Mondiali Qatar 2022. I maghrebini oggi pomeriggio, 10 dicembre 2022, hanno battuto 1-0 la squadra di Santos e Cristiano Ronaldo (partito dalla panchina) nei quarti di ...I "Leoni dell'Atlante" mettono a segno un altro clamoroso upset eliminando il Portogallo per 1-0: decisivo En-Nesyri ...