Sangiuliano | Serve una vera carta della cultura per i giovani  

Leggi su agi

(Di sabato 10 dicembre 2022) AGI - "Auspico che nasca unaper i". Gennaro, ministro, in un colloquio con l'AGI, sottolinea le "criticità" dell'App18. "L'emendamento è del Parlamento, ma reputo si debba fare una riflessione - osserva - è necessario ridefinirla e rinominarla, affinché questo strumento diventi realmente una modalità di consumili per i, orientandoli alla lettura di libri, alla visita di mostre, ai corsi di lingua e alla musica". Secondo, va "introdotta una soglia Isee che escluda persone appartenenti a famiglie con redditi elevati". Inoltre, per il ministro, "occorre mettere a ...