Rally del Veneto | auto esce di strada | muore la navigatrice | ferito il pilota

(Di sabato 10 dicembre 2022) Drammatico incidente aldel, in corso nel Veronese. Un morto e un, secondo quanto rida Tg Verona. Intorno alle ore 11 una dellein gara si è ribaltata su una curva del percorso, all’altezza della frazione Santissima Trinità. Laha perso la vita mentre ilè stato condotto d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento dal personale del 118. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

Prima Verona

Tragedia alVeneto, in corso nel Veronese . Durante la seconda prova della gara riservata alle auto storiche, una Peugeot 205 è uscita di strada a Badia Calavena (Verona) e la navigatrice, Barbara ...VERONA - Incidente mortale alVeneto , riservato alle vetture storiche . Stamane, 10 dicembre, come riporta il sito de L'arena di Verona, si è verificato un grave incidente . Una delle auto in gara è uscita di strada. Ha ... Rally del Veneto a Badia Calavena: la diretta e la gara virtuale aperta a tutti Tragedia al Rally del Veneto, in corso nel Veronese. Durante la seconda prova della gara riservata alle auto storiche, una Peugeot 205 è uscita di strada a Badia Calavena (Verona) e la navigatrice, ...La Peugeot 205 guidata dal pilota Nicola Cassinadri (rimasto ferito) è uscita di strada e la 53enne reggiana è deceduta sul colpo Un'ambulanza (FotoPrint) ...