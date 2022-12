Non balla male ma Ivan Zazzaroni stronca Lorenzo Biagiarelli con una frase

(Di sabato 10 dicembre 2022), intervistato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio Uno, ha parlato dei protagonisti e delle polemiche ando con le stelle. Nella giuria del programma condotto da Milly Carlucci su Rai uno, il direttore del Corriere dello sport, ha anche commentato il percorso di, compagno della giurata Selvaggia Lucarelli, che è stato eliminato. Spesso la giornalista si è lamentata del trattamento a lui riservato dai membri della giuria, accusati di non essere obiettivi nei suoi confronti. Tanto che più volte la Lucarelli ha polemizzato, sia durante la trasmissione, sia sui suoi profili social. "Dice che abbiamo giocato contro, che peraltro a me è anche simpaticissimo. Lui nonma c'è chi...

Il Manifesto

La stampa sportiva italiana esolo dà spazio anche al caso D'Onofrio - Trentalange e al calciomercato, con la situazione di Smalling che intriga Inter e Juve. Tutto nella nostra RASSEGNA STAMPA: ...E, d'altro canto, a leisembra importare: anzi, continua a ripetere divolere aiuti di correnti. Insomma, da quando è scesa in campo, "Ellyda sola" è la voce che si sta diffondendo: si ... Se non posso ballare, Rave Con: Maureen O'Hara, Louis Hayward, Lucille Bell, Virginia Field, Ralph Bellamy, Maria Ouspenskaya, Mary Carlisle, Katharine Alexander, Edward Brophy, Walter Abel, Harold Huber, Ernest Truex, Chester ...Nelle riprese di Uomini e Donne del 9/12: Pinuccia non è più presente in studio e sarebbe stata mandata via, Gemma balla con Alessandro ...