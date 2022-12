Menù di Natale VelvetMAG | tre primi piatti per la Vigilia

Leggi su velvetmag

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilè ormai alle porte e si sa con la Festa dell’Immacolata, si iniziano a preparare tutti gli elementi necessari per allestire una delle festività più attese dell’anno. Si rispolverano le ghirlande di, si sceglie l’albero perfetto, ma soprattutto si sceglie ilcon cui delizieremo la nostra famiglia o i nostri cari! Per prepararci al meglio anche per questo, noi di, quest’anno abbiamo pensato di proporvi 3 idee per delle ricette digustosissimi a base di pesce da preparare per ladi. Chi rispetta la tradizione il 24 Dicembre spesso decide di optare per undi pesce oppure vegetariano, continuate a leggere l’articolo quindi per scoprire i nostri ...