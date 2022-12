Manovra | inammissibili 1000 emendamenti su 3mila Non passa l’aumento a 72 anni dell’età di pensionamento dei medici

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sono circagligiudicatidalla commissione Bilancio della Camera sugli oltrepresentati entro la scadenza di mercoledì scorso. Alle 14 è scaduto il termine per presentare i ricorsi da parte dei firmatari degliesclusi, sui quali la commissione si esprimerà alle 19. Una volta cristallizzato il numero delle proposte di modifica ammesse, entro domani alle 15 si procederà all’indicazione deglisegnalati per il parere del Mef. La legge prevede che, per essere dichiarati ammissibili, glinon devono contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio né interventi di natura localistica o microsettoriale.Le usuali “mance”. Non hanno superato la prova gli...

Sono circa mille, un numero molto elevato considerato il totale di 3.104, gli emendamenti dichiarati inammissibili dalla commissione Bilancio della Camera, riunita oggi dalle 11 per la comunicazione di inammissibilità. Giudicati inammissibili anche gli emendamenti che, in via transitoria, estendono al settantaduesimo anno il limite di età per il collocamento d'ufficio a riposo per il personale medico del Ssn. Sono 3104 gli emendamenti presentati in commissione alla Camera, da segnalare entro domenica 11 dicembre alle ore 15.