Manolo Portanova condannato per stupro | il Genoa non lo convoca | niente gara con l' Ascoli

L'annuncio del tecnico Alberto Gilardino alla vigilia della sfida: "Negli ultimi giorni non si è allenato, è stato nel gruppo solo a pranzo e cena". La Figc ieri ha aperto un'inchiesta. "Ci tengo a precisare una cosa: Manolo Portanova domani non sarà convocato. Ora possiamo parlare esclusivamente della partita". Lo ha annunciato il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, alla vigilia della gara con l'Ascoli.