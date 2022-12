L’Italia e il suo ruolo nel Quint alla luce del viaggio di Sherman

Leggi su formiche

(Di sabato 10 dicembre 2022) L’incontroFarnesina con Antonio Tajani, ministro degli Esteri, è stato un fuoriprogramma per Wendy, vicesegretaria di Stato degli Stati Uniti. Infatti, secondo l’agenda diffusa prima della partenza, la numero due della diplomazia americana avrebbe dovuto vedere a Roma gli ambasciatori Francesco Talò, consigliere diplomatico del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ed Ettore Sequi, segretario generale della Farnesina (la sua controparte su base quotidiana). Tajani ehanno discusso, recita una nota della diplomazia americana, “dell’ulteriore approfondimento della nostra alleanza per affrontare le sfide globali, tra cui la sicurezza energetica e la nostra opposizione agli sforzi unilaterali per cambiare lo status quo nello Stretto di Taiwan”. Inoltre, hanno “sottolineato l’importanza di un sostegno unitario ...