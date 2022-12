Incontenibile zanzarologo Crisanti bacchetta Mattarella? Chi lo zittisce

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 dicembre 2022) "Auguri di pronta guarigione al Presidente": Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva, si rivolge così su Twitter al capo dello Stato, risultato positivo al Covid nelle scorse ore. Ma non è tutto. Perché il deputato poi commenta anche le recenti dichiarazioni di Andrea. Il virologo ha detto che il presidente avrebbe commesso una leggerezza a non indossare la mascherina alla Prima alla Scala di Milano lo scorso 7 dicembre. "Un consiglio al senatore- ha scritto Bonifazi su Twitter -. Talvolta è meglio tacere anziché dover far sempre il protagonista. Qui l'unica leggerezza l'ha commessa chi lo ha candidato". Qui il riferimento è al Pd, con cui il virologo è stato eletto al Senato lo scorso 25 settembre. "Basta con le profezie ex post di questo...